Тверь, , 16:37 — REGNUM ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ. РФ предоставил гарантийную поддержку ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В общей сложности речь идёт о сумме в два миллиарда рублей.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», — ранее, на итоговой пресс-конференции, отмечал губернатор Игорь Руденя.

Новая модель пассажирских перевозок в регионе заработает с 3 февраля 2020 года — ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие» будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе. На маршруты выйдет более 450 автобусов большого, среднего и малого класса, весь транспорт будет соответствовать требованиям экологического стандарта «Евро-5», приспособлен для перевозки маломобильных граждан, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, а также современным навигационным оборудованием.

В рамках первого этапа будет запущено 85 маршрутов в Твери и Калининском районе, в том числе 55 межмуниципальных. Интервалы движения автобусов составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах — от 5 до 15 минут, транспорт будет работать с 05:00 до 24:00. Все льготы сохранены — ими можно будет воспользоваться по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ).