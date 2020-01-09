Москва, , 16:34 — REGNUM Росстандарт в минувшем году согласовал отзыв почти 650 тысяч транспортных средств, реализованных в России, для устранения различных дефектов. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2019 году согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество отозванных транспортных средств составило 649 594 единицы

Сообщается также, что всего за период с 2015 года, когда Росстандарт начал развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 миллионов единиц транспортных средств.

В ведомстве отметили, что в числе автомобилей с дефектами оказываются представители всех сегментов — от бюджетных до премиальных. При этом причинами отзывы оказываются несоответствия, выявленные как самими автопроизводителями, так и в ходе испытаний, проводимых Росстандартом в рамках государственного надзора.