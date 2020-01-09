Москва, , 16:27 — REGNUM Конфликт в Иране и возможная блокировка Ормузского пролива могут повлиять на цены на нефть и стоимость сырья резко возрастет. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Экономическая составляющая есть, конечно. Был в своё время блокирован Ирак — цены поднялись хорошо. Сейчас, если будет заблокирован Ормузский пролив — цены могут быть и 100 долларов за баррель и 150, и 200 долларов. Это может быть», — опасается Жириновский.

По его словам, в каждой войне могут быть победители как в военном отношении, так и в экономическом. При этом российская сторона, которая не участвует в конфликте, может выиграть с экономической точки зрения.

«Мы не воюем напрямую, но экономически мы можем здесь частично выиграть. Но жалко, что это выигрыш за счёт ухудшения жизни миллионов персов, которые будут еще хуже жить и страдать», — заявил Жириновский.