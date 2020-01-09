Чебоксары, , 16:21 — REGNUM В Чувашии с 13 января запускают троллейбусный маршрут № 100 Чебоксары — Новочебоксарск. Правда, курсировать по нему будет не десяток троллейбусов, как может показаться из развернувшейся информационной кампании с участием первых лиц, а всего четыре.

На новый старый год в республике хотят запустить новый троллейбусный маршрут, который станет межмуниципальным: между Чебоксарами и Новочебоксарском, для чего приобретаются троллейбусы на автономном ходе. Маршрут под номером 100 будет следовать от Красной площади в Чебоксарах до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске, приблизительное время маршрута — около 50 минут.

В «обкатке» «пробного рейса» принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, чему посвящены красочные репортажи на официальном портале органов власти республики. Примечательно, что ранее глава региона обвинил в самопиаре чебоксарских депутатов и руководство Чебоксар, которые первыми совершили «пробный рейс» (в 2018 году), прокатившись на троллейбусе до Новочебоксарска, — с тех пор эта идея была взята на вооружение чиновниками.

Республиканские власти заявляют, что на маршруте будут работать четыре троллейбуса с автономным ходом. Но это только на «первое время», обещая избирателям, что «в перспективе количество единиц транспорта на маршруте хотят увеличить с учетом его продления до северо-западного района столицы республики».

Стоимость проезда при безналичной оплате проезда 25 рублей, за наличный расчет — 26 рублей, в городском сообщении соответственно 20 и 22 рубля.