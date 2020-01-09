Москва, , 16:21 — REGNUM Минэкономразвития России ожидает продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии2020года. Об этом говорится в опубликованном 9 января обзоре ведомства «Картина кредитования».

Как считают в МЭР, укреплению рубля будут способствовать сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров.

По прогнозу ведомства, в первом полугодии объём расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста. Однако отмечается, что уже во втором полугодии «при сохранении запланированного уровня дефицита указанные темпы роста будут находиться около нуля».