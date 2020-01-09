Рига, , 16:07 — REGNUM В 2019 году Рижский порт перевалил 32,762 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, объём каменного угля, чей удельный вес в общем объёме грузов составил в прошлом году 31,6%, упал на 27,2% до 10,358 млн тонн. Общий объём перевалочных грузов составил 20,84 тонны, что меньше на 12%, чем в 2018 г.

Отмечается, что в декабре 2019 года порт Риги перевалил 2,722 млн тонн грузов, что на 0,2% меньше, чем в ноябре.

Рижский порт — крупнейший в Латвии по объёму грузов и пассажиропотоку.