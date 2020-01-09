Махачкала, , 16:07 — REGNUM Прямое авиасообщение возобновится между Махачкалой и Минеральными Водами с середины января 2020 года. Полеты будут совершаться авиакомпанией Utair два раза в неделю на самолетах ATR-72, пишет ТАСС.

Гендиректор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов отметил, что авиарейс в Минводы является у жителей Дагестана одним из самых востребованных региональных направлений. По его словам, прекращение этих рейсов в январе 2019 года негативно повлияло не только на темпы роста пассажиропотока аэропорта, но и на развитие межрегиональной маршрутной сети в обход перегруженного московского авиационного узла.

Продолжительность полета по направлению Махачкала — Минводы составит примерно 1,5 часа, приблизительная стоимость авиабилетов — около 4 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года прямой регулярный авиарейс впервые связал Дагестан и Саудовскую Аравию. Из аэропорта Махачкалы в Медину и Мекку 29 декабря для выполнения обрядов малого мусульманского паломничества отправились почти 250 паломников из регионов Северного Кавказа и других городов России.