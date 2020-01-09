Ставрополь, , 16:04 — REGNUM Ставропольский край намерен расширить географию воздушных перевозок в 2020 году. Губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram анонсировал запуск ряда новых авианаправлений.

В числе запланированных к открытию рейсы, связывающие Минеральные Воды с Астраханью, Сочи, Волгоградом, Сургутом, Симферополем, Махачкалой, а также рейсы из Ставрополя в Сочи.

По словам Владимирова, в этом году также начинается реконструкция инфраструктуры аэропорта в краевом центре. В частности, планируется обновить взлётно-посадочную полосу, перрон и рулежные дорожки.

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