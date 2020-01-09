Ростов-на-Дону, 9 января 2020, 15:56 — REGNUM ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Малыш» подало в арбитражный суд Ростовской области иск к властям Ростова-на-Дону. Заявление зарегистрировано в картотеке 9 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно имеющейся на сайте ведомства информации, сумма исковых требований составляет 25 млн 488 тыс. 862,95 рубля. Ответчиком выступает департамент имущественно-земельных отношений города-миллионника.
Стоит отметить, что в феврале 2019 года арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по делу о банкротстве книжной фабрики «Малыш». Исковое заявление подал ростовский департамент имущественно-земельных отношений.