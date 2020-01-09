Москва, , 15:59 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) было перепродано 1 088 512 легковушек, что на 14,4% больше, чем было перепродано здесь за такой же период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Так, на первом месте по продажам на вторичном рынке ПФО автомобили марки Lada. В отчетный период продажи машин данного бренда на этом рынке составили 386 866 единиц. Это на 10,4% больше результата 2018 года.

Второе место занимает южнокорейская марка Kia. На вторичном рынке ПФО с января по ноябрь было перепродано 64 805 ед. таких авто (+26%). На третьем месте автомобили американской марки Chevrolet. Их за первые 11 месяцев прошлого года на вторичном рынке приобрели 60 083 покупателя (+17,5%).

На четвёртом и пятом местах соответственно Renault (56 535 ед.; +28%) и Hyundai (50 392 ед.;+30,5%).

Напомним, по итогам января-ноября 2019 года продажи легковых машин на вторичном авторынке ДФО составили 92 659 единиц. Это на 77,5% меньше, чем в 2018 году.

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