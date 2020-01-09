Москва, , 15:50 — REGNUM Власти Египта принимают меры для возвращения туристов на южносинайские курорты, при это сталкиваясь с рядом проблем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самые большие проблемы — это задолженность отелей по кредитам банкам, налогам и за ЖКХ, маленькое число гостиниц, подходящих для приема туристов, и отсутствие прямого авиасообщения между туристическими городами — Шарм-эль-Шейхом, Хургадой и Луксором.

По мнению министра туризма и древностей Халеда Аль-Анани, для привлечения туристов необходимо развивать паломнический и кинотуризм и создать бюджетную египетскую авиакомпанию, летающую на курорты Египта круглый год.

Министр предложил создать туристическую компанию для обслуживания туристов, желающих посетить гору Синай и монастырь Святой Екатерины. Также правительство Египта начнёт привлекать иностранных кинематографистов, готовых использовать местные локации для съемок.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с реформированием министерства туризма власти Египта могут сменить взгляды на пляжный туризм и сделать значительный упор на культурный туризм.

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