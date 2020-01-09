Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» начались продажи билетов на новый регулярный рейс до Риги.

Полёт осуществляет новый авиаперевозчик airBaltic. Первый рейс вылетит 1 апреля, в дальнейшем они будут совершаться два раза в неделю в летние периоды.

Авиарейс Рига-Екатеринбург обслуживает самолёт Airbus A220−300.

В компании «Аэропорты регионов» рассчитывают, что авиаперевозчик в дальнейшем перейдёт на круглогодичный режим полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кольцово вернули авиарейс между Екатеринбургом и Оренбургом. До этого губернатором Оренбургской области стал экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер.

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