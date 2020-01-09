Москва, , 15:32 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года продажи легковых автомобилей на вторичном рынке Дальнего Востока составили 92 659 единиц, что на 77,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Самое большое количество перепродаж на автомобильном рынке Дальневосточного ФО было у машин бренда Toyota. За отчетный период было перепродано 211 762 автомобиля данной компании (-87%).

На втором месте автомобили марки Nissan. За первые 11 месяцев прошлого года в ДФО были перепроданы 12 242 машины. Это на 80% меньше, чем было в 2018 году. Тройку лидеров замыкает ещё одна японская премиальная марка Lexus. Автомобили этого бренда за отчётный период поменяли 7143 автовладельца (+4,6%).

Напомним, с начала 2019 года стоимость на новые автомобили в России выросла на 2−6%. Цены поднялись в том числе на модели Lada Granta и Vesta.

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