Москва, , 15:26 — REGNUM Облёт Ирана и Ирака самолётами российских авиакомпаний пока не отразится на стоимости туров в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил 9 января вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он уточнил, что в настоящее время изменения цен на путешествия не происходит, меняются только маршруты следования, так как Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком из-за обострения обстановки в регионе. Продолжительность полёта может увеличиваться на срок до двух часов.

«Сейчас это никак не влияет [на цену], все зависит от срока действия этих рекомендаций», — приводит слова Горина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям в целях безопасности воздержаться от полётов над Ираном и Ираком, Персидским и Оманским заливами. Помимо того, что в регионе возрос риск вооружённого конфликта, под Багдадом потерпел крушение украинский пассажирский лайнер, погибли более 170 человек.

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