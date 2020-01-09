Киев, , 15:20 — REGNUM Транзитные услуги ГТС Украины вскоре будут предложены европейским компаниям, заявил на брифинге 9 января исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Это задача на будущее: сделать так, чтобы не только Газпром пользовался украинской ГТС, подчеркнул менеджер. По мнению Витренко, сейчас у Украины для этого есть все возможности. Он добавил, что это одна из ключевых задач новосозданного оператора ГТС — «начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг».

«Мы ожидаем, что будут забронированы дополнительные мощности — как Газпромом, так и другими пользователями системы… Надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы», — добавил Витренко.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа на пять лет, с минимальными гарантированными объемами прокачки топлива. По оценке властей Украины, страна заработает на этом контракте более $7 млрд. В нынешнем году Россия должна транзитировать через Украину как минимум 65 млрд кубометров газа.