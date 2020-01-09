Ростов-на-Дону, 9 января 2020, 15:18 — REGNUM Трамвайные и троллейбусные маршруты в Ростове-на-Дону выставили на торги. Отдельным условием при проведении конкурса является наличие кондиционеров в транспорте, пишет портал «Ростовский городской транспорт».
«Департамент транспорта Ростова-на-Дону объявил конкурс на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа на пяти трамвайных и восьми троллейбусных маршрутах. Начальная максимальная стоимость контракта в обоих случаях составляет 10 копеек», — говорится в сообщении.
Победители станут известны 5 февраля 2020 года. С перевозчиками заключат контракты на срок до 31 июля 2023 года.
ИА REGNUM напоминает, что трамвайными и троллейбусными перевозками в Ростове-на-Дону занимается МУП «Ростовская транспортная компания». Генеральным директором предприятия является Александр Рюмшин.
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