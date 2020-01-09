Псков, , 15:15 — REGNUM В Псковской области на ремонт нескольких мостов планируют направить около 1,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, договорённость об этом была достигнута губернатором региона Михаилом Ведерниковым с руководителем «Росавтодора» Андреем Костюком.

Ремонты на двух переправах в регионе уже начаты за счёт средств областного бюджета.

Это мост через реку Кебца на 25-м км автомобильной дороги Подборовье — Лопатово — Боровичи в Псковском районе. На капитальный ремонт этого моста направлено около 51 млн рублей.

Кроме того, капитальный ремонт начат на мосту через ручей на участке автомобильной дороги Заозерье — Бродовичи — Дубье в Порховском районе. Стоимость этих работ — около 36 млн рублей.

По итогам аукционов ремонт объектов проводит компания «Автомобильные дороги Пскова» (ООО «АДП»).

Подрядчику предстоит заменить береговые и промежуточные опоры мостов, пролётные строения сооружений и мостовые полотна, обустроить водоотводы и локальные очистные сооружения, а также провести отсыпку и укрепление конусов. Кроме того, будут оборудованы лестничные сходы, подъезды и ограждения, установлены знаки, организовано освещение и нанесена разметка. На время проведения дорожных работ на этих участках будут организованы временные переправы.

Работы планируется завершить до 31 августа 2020 года.