Октябрьский район, Югра, , 15:09 — REGNUM В Югре заместитель директора одной из школ Октябрьского района заключил договор поставки мебели между учебным заведением и фирмой, соучредителем и коммерческим директором которой он является. По представлению прокуратуры замдиректора был уволен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В результате сделки, в которой наблюдается явный конфликт интересов, фирма получила прибыль в размере свыше 70 тыс. рублей.

Замдиректора был закономерно освобождён от занимаемой должности. Однако он проявил несогласие с решением руководителя школы и обратился в суд, который восстановил его в должности.

Прокуратура оспорила решение суда в высшей инстанции. Суд ХМАО согласился с выводами надзорного ведомства и замдиректора школы вновь пришлось уволить.