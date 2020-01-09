Минск, , 15:07 — REGNUM Экономика Белоруссии в 2020 году вырастет на 0,9%, а 2021 году — на 0,5%. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 9 января, январском экономическом докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

ВБ фактически подтвердил свой предыдущий прогноз по ВВП Белоруссии, радикально расходящийся с официальным прогнозом, утверждённым указами Александра Лукашенко в конце прошлого года. По мнению руководства постсоветской республики, её экономика в 2020 году должна вырасти на 2,8%.

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Официальные данные по росту ВВП Белоруссии за 2019 год ещё не опубликованы. ВБ считает, что этот показатель составит 1%.

И снова прогноз банка радикально расходится с официальным прогнозом: указами Александра Лукашенко закреплён показатель роста ВВП по итогам 2019 года на 4%. Даже оперативные данные Белстата не стали поводом для корректировки официального прогноза.

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Напомним, официальные прогнозы по важнейшим макроэкономическим показателям Белоруссии регулярно не сбываются. За последние 15 лет было лишь несколько случаев, когда по итогам года плановые показатели из президентских указов более-менее совпадали с реальной ситуацией.