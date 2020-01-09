Чебоксары, , 15:02 — REGNUM Расположенное в Чувашии федеральное государственное унитарное предприятие дезинфекционного профиля планируют приватизировать. Соответствующее распоряжение о прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

В перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2020 — 2022 годах, попало ФГУП «Предприятие дезинфекционного профиля г. Чебоксары госсанэпиднадзора в Чувашской Республике, г. Чебоксары». В документе отмечается, что решение об условиях приватизации предприятия «принимается после снятия в установленном порядке ограничений на приватизацию предприятия».

Отметим, что по линии здравоохранения под приватизацию также попадают аналогичные предприятия дезинфекционного профиля в Удмуртии, Еврейской автономной области, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей.

На сайте компании сообщается, что ФГУП «Предприятие дезинфекционного профиля г. Чебоксары госсанэпиднадзора в Чувашской Республике, г. Чебоксары» занимается дератизацией (уничтожение крыс, мышей в домах, на территории), дезинсекцией (уничтожение тараканов, клопов, муравьев в домах, квартирах), дезинфекцией, обработкой помещений и лиц от педикулеза и чесотки. На обслуживании находятся предприятия общественного питания, образовательные учреждения, загородные оздоровительные лагеря, ЖКХ, лечебно-профилактические учреждения, ярмарки и рынки, объекты торговли, предприятия промышленности, транспорта, банки, офисы.