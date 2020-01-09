Токио, , 15:04 — REGNUM По итогам 2019 года в Японии было реализовано 3,28 млн новых легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, что на 2% меньше результата предшествующего года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным специалистов JADA, в декабре прошлого года в Японии было продана 226 951 единица техники (легковушки, автобусы и грузовикм). Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Японский рынок K-cars за 2019 год показал спад. За год в стране было куплено 1,91 млн ед. авто данной категории, что на 0,7% меньше прошлогоднего уровня продаж. При этом в декабре продажи K-cars уменьшился на 13,7%.

Объем же продаж машин всех типов в Японии за 2019 год составил 5,2 млн единиц, что также указывает на спад продаж на 1,5%.

Напомним, в конце декабря 2019 года на японском заводе Toyota собрали последнюю модель Mark X, которая была преемником седана Mark II. На церемонии прощания с моделью на предприятии присутствовало 200 работников и директор завода Хироёси Нино.

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