Москва, , 15:01 — REGNUM Запуск «Турецкого потока» — знаковое событие для России, Турции и для всего региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Успешное завершение стратегического газового проекта является результатом конструктивного сотрудничества наших стран, которые действуют в русле своих национальных интересов и не поддаются на внешний шантаж и угрозы», — заявил парламентарий.

На фоне попыток ряда стран расшатать мировую систему стабильности и энергетической безопасности, Россия и Турция демонстрируют конструктивный и прагматичный подход, расширяя и углубляя взаимовыгодное партнерство, сказал депутат.

В среду, 8 января, в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.

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