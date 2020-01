Сеул, , 15:02 — REGNUM Южная Корея заняла седьмое место среди 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рейтинге инновационной деятельности, при расчёте которого использовались показатели, относящиеся к науке и технологиям (Composite Science and Technology Innovation Index). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей института Korea Institute of S&T Evaluation and Planning (KISTEP).

По их словам, при составлении данного рейтинга учитывались показатели пяти категорий: объём инвестиций, общее число исследований и патентов, экспорт технологий, правовая поддержка и ценность, уровень научного сотрудничества между компаниями и число международных исследований и патентов.

По числу исследований и патентов Южная Корея занимает 2-е место, по объёму инвестиций— 6-е место, по научному сотрудничеству и числу международных исследований и патентов — 11-е место, по экспорту технологий и правовой поддержке и ценности — 22-е место.

Известно, что первое место по индексу инновационной деятельности, при расчёте которого использовались показатели, относящиеся к науке и технологиям занимает США, за ней следуют Швейцария, Нидерланды, Япония, Германия и Израиль.