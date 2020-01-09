Оренбург, , 15:00 — REGNUM В Оренбургской области в районе международного автомобильного пункта пропуска «Сагарчин» пресечена попытка нелегального ввоза в Казахстан крупной партии красной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в автомобиле выявлено более 2 тонн красной икры. При этом маркировка и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продовольствия, отсутствовали.

«В соответствии с действующим законодательством ЕАЭС красная икра была изъята из оборота и направлена на утилизацию», — отметили в Россельхознадзоре.

В отношении грузоперевозчика возбудили административное производство по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».