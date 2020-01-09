Обнинск, Калужская область, , 16:20 — REGNUM В Калужской области на 104-м километре федеральной автотрассы М-3 «Украина» в районе города Обнинска построили новый надземный арочный пешеходный переход. Он сооружен с учётом потребностей маломобильных граждан, имеет два стометровых пандуса с защитным антискользящим покрытием. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации государственной компании «Автодор».

У калужского Обнинска на трассе М-3 «Украина возвели двухарочный пешеходный переход Фото пресс-службы госкомпании «Автодор»

Новый пешеходный переход имеет двухарочную конструкцию. Его длина составила 71 метр, а ширина пешеходной части — 2,25 метра. Арки выполнены из экологичной древесины с большим сроком службы.

С вводом в эксплуатацию нового пешеходного перехода жители северного микрорайона Обнинска, соседних деревень, а также садоводческих некоммерческих товариществ «Малиновка», «Кварц», «Маяк» и «Ландыш» смогут безопасно пересекать оживленную федеральную автомобильную трассу.

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