Лондон, , 14:41 — REGNUM По итогам 2019 года в Великобритании было реализовано 2,31 млн новых легковых машин, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Стоит отметить, что в декабре 2019 года в Великобритании объем продаж новых машин вырос на 3,4%, до 148 997 единиц.

По информации SMMT, за прошедший год в Британии продажи личных автомобилей снизились на 3,2% и составили около одного миллиона единиц, в то время, как корпоративные продажи увеличились на 0,8% и составили порядка 1,2 млн экземпляров.

Что же касается объема продаж дизельных автомобилей, то он снизился в стране на 21,8%, а вот реализация машин с бензиновым мотором выросла на 2,2%.

Отдельно стоит отметить, что рынок электрокаров в 2019 году в Великобритании вырос в два раза и составил 37 850 единиц, а продажи машин с гибридным агрегатом увеличились на 17%, до 97 850 единиц.

Напомним, по данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров, в ноябре прошлого года на британском авторынке была продана 156 621 новая легковая машина. Это на 1,3% меньше, чем было продано в ноябре 2018 года.

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