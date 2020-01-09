Киев, , 14:39 — REGNUM На сегодняшний день на Украине вообще нет бронирований на прямые поставки газа из России, заявил журналистам 9 января глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Чиновник подчеркнул, что официально забронированы только мощности компании «Нафтогаз» для выполнения транзитных обязанностей, других бронирований сейчас нет.

«К нам никто не обращался с такими идеями», — отметил Макогон.

С другой стороны, подчеркнул он, у оператора ГТС нет никаких законодательных обстоятельств отказа компаниям в бронировании мощностей для закупок газа в России.

ИА REGNUM напоминает, что с внедрением на Украине норм европейского энергетического законодательства, которое состоялось в конце прошлого года, газпром имеет полное право выходить на украинский рынок. То, что законодательство Украины в настоящий момент не запрещает прямые поставки газа из России, подтвердили и в «Нафтогазе».

В конце декабря украинские СМИ сообщили, что сразу 5 компаний заключили с Газпромом договора на поставку газа для своих производственных нужд, однако дальнейшее развитие событий относительно таких контрактов неизвестно.