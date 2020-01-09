Сеул, , 14:31 — REGNUM Жители Южной Кореи все больше отдают предпочтения отечественным внедорожникам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей автомобильной промышленности.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году на внутреннем рынке страны было продано 575 662 внедорожника, произведённых пятью крупными южнокорейскими компаниями, что на 10,7% больше по сравнению с годом ранее.

В 2000 году на внутреннем рынке было продано 133 тыс. внедорожников, однако к 2014 году их число увеличилось до 337 750 единиц, а в 2018 году — перевалило за 500 тыс. единиц.

В прошлом году 44,5% продаж пришлось на внедорожники, то есть каждый четвертый проданный автомобиль пришёлся на данный тип автомобиля. Самыми популярными в ушедшем году моделями среди населения стали Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Hyundai Palisade и Renault Samsung QM6.

Известно, что общий объём продаж пяти крупных автомобилестроительных компаний Южной Кореи сократился на 0,8%, до 15 303 166 автомобилей.