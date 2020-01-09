Киев, , 14:28 — REGNUM Законодательство Украины в настоящий момент не запрещает прямые поставки газа из России, заявил журналистам сегодня, 9 января, исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас нет… законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи системы пришли к оператору, забронировали мощности на вход в Украину со стороны России и начали получать эти прямые поставки газа из России», — отметил Витренко.

Вместе с тем он подчеркнул, что со стороны именно «Нафтогаза» никаких договоренностей с Москвой о закупках газа, или даже процесса по достижению таких договоренностей, пока что нет.

ИА REGNUM напоминает, что осенью глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Газпрому, после внедрения на Украине европейского энергетического законодательства, ничего не мешает в 2020 году начать поставку газа украинским потребителям «в любой момент времени».

«Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будет дешевле, чем у европейских поставщиков», — отметил чиновник.

В конце декабря украинские СМИ сообщили, что 5 компаний заключили с Газпромом договора на поставку газа для своих производственных нужд, однако дальнейшего развития эта тема не получила. Сейчас в открытых источниках нет информации, покупают ли украинские предприятия напрямую газ у Газпрома.