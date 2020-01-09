Москва, , 14:24 — REGNUM Туристы из России в 2019 году поставили рекорд по количеству посещений турецкого курорта Анталья. Доля от общего турпотока составила 38%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В АТОР отметили, что это самый большой показатель прироста среди всех иностранных рынков. За год на пляжах турецкого курорта побывали около 5 млн 582 тыс. 763 российских туристов (рост на 16%).

Всего в 2019 году курорт посетили более 15,64 млн иностранных туристов. В 2018 году в Анталье побывало 13,64 млнтуристов. В годовом выражении турпоток вырос на 14,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, поток российских туристов в Турцию за январь-ноябрь 2019 года составил 6 млн 887 тыс. 136 турпоездок из РФ, это вырос на 17,42%.

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