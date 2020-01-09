Киев, , 14:23 — REGNUM Украинская компания «Оператор ГТС Украины» надеется на то, что компания «Нафтогаз Украины» вернётся к переговорам с российским Газпромом о возможности хранения российского газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ). Об этом 9 января заявил на пресс-конференции глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, трансляцию которой вел телеканал «Наш».

"Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с Газпромом, возможно, уже «Нафтогаз» вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ», — заявил Макогон.

Также он отметил, что, по его мнению, у «Газпрома» есть коммерческий интерес для использования данных хранилищ и его нужно привлекать.

При этом глава «Оператор ГТС Украины» указал, что у компании существует конкурентный тариф для газового хранения и понятные условия такой работы.

«Если все политические составляющие убрать, то можно начинать работать и в этом направлении», — сказал Сергей Макогон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Макогон рассказал, что Украина получает российский природный газ по виртуальному реверсу из Европы.