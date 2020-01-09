Москва, , 14:21 — REGNUM Самую большую выручку в сегменте кроссоверов за первые 11 месяцев 2019 года российские дилеры заработали на продаже Hyundai Creta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период было реализовано 62 968 моделей Hyundai Creta на сумму 71,24 млрд рублей.

На втором месте по объёму выручки в сегменте SUV в РФ немецкая модель Volkswagen Tiguan. С января по ноябрь прошлого года было продано 32 210 таких автомобилей на общую сумму в 59,4 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает корейский автомобиль Kia Sportage. Его приобрели 28 509 российских автолюбителей, потратив на эту модель 47,17 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно модель Toyota RAV4 (25 323 ед.; 47 млрд рублей) и Toyota Land Cruiser (13 135 ед.; 42 млрд рублей).

Ранее стало известно, что премьера глобальной вариации кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения пройдёт 6 февраля 2020 года на выставке Auto Expo 2020 в Индии.

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