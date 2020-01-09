Симферополь, , 14:16 — REGNUM В крымской столице установят 150 новых металлических контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов. Об этом 9 января сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Экоград» Сергей Чернов.

«На сегодняшний день сотрудники «Экограда» установили уже 10 контейнеров на улице Маяковского, Авиационная, в районе гостиницы Спортивная, а также пересечения улиц Калинина и Павленко. За сегодняшний день планируется установить в городе 30 металлических мусорных контейнеров. В течение января текущего года планируется установить 150 новых металлических контейнеров», — отметил Чернов.

Новые контейнеры, по его словам, приобретены за средства ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году крымским муниципалитетам выделят из бюджета республики около 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

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