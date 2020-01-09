Йошкар-Ола, , 14:11 — REGNUM Арбитражный суд Марий Эл принял к рассмотрению более 20 исковых заявлений от поставщиков электричества республики — ПАО «ТНС Энерго Марий Эл». Ответчиками по заявлениям в основном являются образовательные учреждения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Все иски приняты 9 января, всего назначено рассмотрение 25 заявлений энергетиков.

Ответчиками по искам являются Руэмский детский сад «Лесная сказка», Краснооктябрьский детский сад «Яблонька», Моркинский детский сад №7, Моркинские средние общеобразовательные школы №1 и №2, Кузнецовская, Октябрьская, Шоруньжинская, Аринская, Зеленогорская, Купсолинская, Нурумбальская средние общеобразовательные школы, Купсолинская основная общеобразовательная школа, Малосундырская-Шиндыръяльская основная общеобразовательная школа, Коркатовский лицей — в отношении учреждения подано два иска, Янситовская основная общеобразовательная школа, Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова.

Также энергетики пытаются взыскать долги «Звениговского водоканала», УК «Наш лик», ТСЖ «Рассвет», ЖСК «Элнет», УК «Семёрочка», администрации МО Краснооктябрьское городское поселение Медведевского района. Кроме того, долги накопило и Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ.

Минимальную сумму задолженности энергетики предъявили ТСЖ «Рассвет» — 3,447 тыс. рублей. Суммы долга, превышающие 100 тыс. рублей, накопились у детсада «Лесная сказка» — более 122 тыс. рублей, Моркинской школы №2 — более 186 тыс. рублей, Шоруньжинской школы — более 143 тыс. рублей, Коркатовского лицея — более 255 тыс. рублей по двум заявлениям.

Самая объемная задолженность числится за подразделением Минобороны РФ — более 555 тыс. рублей.