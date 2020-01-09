Киев, , 14:10 — REGNUM Главу компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона, очевидно, хорошо научили математике в «Нафтогазе», заявил 9 января украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге Макогон заявил, что из-за «Турецкого потока» Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн от транзита газа в Южную Европу и Турцию. Чиновник подчеркнул, что это нельзя назвать убытками — «мы просто не заработаем эти деньги». Он также пообещал компенсировать потери поиском новых рынков.

В свою очередь, Корольчук отмечает, что нет смысла говорить о потерях Украины за один год, поскольку проект долговременный.

«$450 млн ежегодно — то есть за 5 лет действия контракта потери составят $2,25 млрд, а за 10 лет — $4,5 млрд, в перспективе 20 лет — $9 млрд», — отмечает эксперт.

Специалист в этом контексте предлагает обязать топ-менеджеров «Нафтогаза» компенсировать госбюджету Украины хотя бы 1% от суммы «турецкой «победы» Украины», поскольку они получили такую премию по итогам судебного процесса против России в Стокгольме.

«Премию за «победу» в Стокгольме они получили — 1% от суммы 4,6 млрд долл., и это 45 млн долл. Теперь Коболев и Ко должны компенсировать хотя бы потери от «Турецкого потока» — это будет примерно 90 млн долларов… Сумма немаленькая, но ведь ничего страшного для известных «реформаторов». Менеджеры «Нафтогаза» — успешные «инвест-банкиры», им в дальних америках и европах точно зарплату еще больше будут платить, чем в «Нафтогазе»», — саркастически отмечает Корольчук.