Ханты-Мансийск, , 14:07 — REGNUM Правительство ХМАО в рамках соглашения с МВД России направит в 2020—2021 гг. из регионального бюджета 120 млн рублей на техническое оснащение окружной полиции. Субсидии выделяются в равных долях по годам в размере 60 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году будут приобретены не менее 30 штук дактилоскопических станций ПАПИЛОН МДС 45с на сумму 31,5 млн рублей; серверное оборудование и станции автоматизированных дактилоскопических информационных систем АДИС «Папилон» за 13 млн рублей; не менее трёх рабочих станций АДИС «Папилон» за 1,9 млн рублей; рабочие станции АДИС «Папилон» с лицензированным программным обеспечением за 1 млн рублей; сервер АДИС «Папилон» за 10 млн рублей; не менее двух комплексов дорожного движения «Стрелка-СТ"-М на базе автомобиля за 15,5 млн рублей.

В 2021 году планируется закупка для УМВД России по ХМАО не менее 9 единиц оборудования для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения массовых мероприятий за 35,87 млн рублей; аппаратно-программный комплекс «Информационно-аналитическая система «ЗЕУС СОЦСЕТИ» за 5,4 млн рублей; «Информационно-аналитическая система Регион» за 3 млн рублей; программное обеспечение «Ufed Cloud analyzer» за 550 тыс. рублей; комплекс «Ufed touch2» за 1,250 млн рублей; комплекс «Ufed 4PC Ultimate» за 670 тыс. рублей; программное обеспечение «Amped five pro» за 700 рублей; комплекс активного мониторинга систем связи GSM (900/1800), UMTS (900/2100), LTE (800/1800/2600) «РК-10 168−01» за 17 млн рублей; автомобиль-лаборатория за 6,5 млн рублей; стационарные рабочие места для производства экспертиз за 1,35 млн рублей; атомно-абсорбционный анализатор за 8 млн рублей; источник экспертного света для ДНК-лаборатории за 1,3 млн рублей; 11 программно-аппаратных комплексов криминалистического назначения и автоматизированных рабочих мест эксперта за 5,3 млн рублей; 40 единиц оборудования для выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за 2,1 млн рублей; 20 цифровых видеокамер с записью на жесткий диск за 750 тыс. рублей; 20 биноклей ночного видения за 1,4 млн рублей; автоматический плотномер жидкостей за 300 тыс. рублей; шесть квадрокоптеров и 48 GPS — ГЛОНАСС трекеров для контроля за оперативной обстановкой во время проведения массовых мероприятий за 1,5 млн рублей.