Баку, , 14:14 — REGNUM ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и азербайджанская компания Buta Airways на данный момент не намерены вносить изменения в текущий график полетов своих самолетов в Иран и через территорию этой страны в связи с авиакатастрофой украинского авиалайнера в аэропорту Тегерана. Об этом 9 января рассказали в ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«В связи с многочисленными обращениями пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» сообщает, что авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны», — цитирует РИА Новости сообщение AZAL.

Также в нем отмечается, что, в частности, в настоящее время лоукостер Buta Airways совершает ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует их осуществлять в соответствии с существующим расписанием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом падение украинского самолёта в Иране.