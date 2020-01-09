Мурманск, 9 января 2020, 14:04 — REGNUM Аэропорт «Мурманск» в 2019 году обслужил 1,03 млн пассажиров. Самыми успешными месяцами для заполярной воздушной гавани стали январь и декабрь.
Основная доля пассажиров в 2019 году приходилась на внутренние воздушные перевозки, а наиболее заметными месяцами по увеличению пассажиропотока стали январь и декабрь: в январе рост составил 15%, а в последнем месяце 2019 года рост пассажиропотока превысил 19% (в декабре услугами аэропорта воспользовались свыше 96 тысяч пассажиров).
Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года должны были завершить работы по модернизации мурманского аэропорта стоимостью 234 млн. рублей. К 2027 году в Мурманске должен появиться новый терминал. К этому времени, согласно прогнозам, пассажиропоток составит свыше полутора миллионов человек.