Мурманск, , 14:04 — REGNUM Аэропорт «Мурманск» в 2019 году обслужил 1,03 млн пассажиров. Самыми успешными месяцами для заполярной воздушной гавани стали январь и декабрь.

«С начала года количество обслуженных пассажиров выросло на 9,8%. В целом, 2019 год был успешным для аэропорта: воздушная гавань работала чётко и слаженно, что подтверждается уверенным ростом ключевого показателя — впервые в новейшей истории мы обслужили миллионного пассажира. Кроме того, воздушная гавань Мурманска вошла в мировой рейтинг самых пунктуальных аэропортов», — цитирует B-Port генерального директора ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслана Степанца.

Основная доля пассажиров в 2019 году приходилась на внутренние воздушные перевозки, а наиболее заметными месяцами по увеличению пассажиропотока стали январь и декабрь: в январе рост составил 15%, а в последнем месяце 2019 года рост пассажиропотока превысил 19% (в декабре услугами аэропорта воспользовались свыше 96 тысяч пассажиров).

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года должны были завершить работы по модернизации мурманского аэропорта стоимостью 234 млн. рублей. К 2027 году в Мурманске должен появиться новый терминал. К этому времени, согласно прогнозам, пассажиропоток составит свыше полутора миллионов человек.