Москва, , 14:03 — REGNUM Газопровод «Северный поток-2», конечно, будет запущен, но в более поздние сроки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя информацию о завершении строительства газопровода.

«Мнения о том, когда же наконец «Северный поток-2» будет введён в эксплуатацию, разнятся. Если в правительстве РФ ещё в конце 2019 года заверяли, что с учётом санкций США против трубоукладчиков, являющихся партнёрами «Северного потока-2», газопровод будет запущен не позднее, чем к осени 2020 года, то в правительстве Германии, согласно немецким СМИ, называют более поздние сроки, в частности, декабрь 2020 года. Какие трубоукладчики будут привлечены к этому проекту, пока неясно.

Наиболее вероятным вариантом развития событий называют укладку труб на датском участке российским трубоукладчиком «Академик Черский», которым Газпром владеет с 2015 года. Однако в настоящее время судно находится в Охотском море, поэтому прибыть к месту выполнения работ оно не сможет ранее чем через несколько месяцев.

Не исключено, что всё-таки компания Allseas завершит работы по проекту, в случае если дождётся разъяснений от Минфина США, возможно ли в предоставленный Минфином 30-дневный срок на сворачивание работ завершить проект или эти 30 дней предоставлены только для целей разрыва договорных отношений и возврат ранее полученных денежных средств.

Тот факт, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен в более поздние сроки, для оператора проекта и участников проекта не новость. У Газпрома уже были такие прецеденты, так, газопровод «Сила Сибири» в Китай изначально предполагалось запустить в эксплуатацию ещё в декабре 2018 года, но его торжественное открытие состоялось только через год.

О том, что против участников проекта «Северный поток-2» США могут ввести санкции, тоже объявлялось неоднократно. Разумеется, газопровод до конца 2020 года с высокой вероятностью будет достроен и введён в эксплуатацию.

Длительное молчание официальных лиц Газпрома и отсутствие разъяснений со стороны оператора Nord Stream 2 о том, каким образом оператор проекта собирается достраивать газопровод, будет только играть на руку противникам газопровода в Европе.

У общественности в Германии и других странах-потребителях российского газа не должно быть сомнений в том, что Газпром и его партнёры предусмотрели все риски реализации проекта.

А одной из побочных целей санкций как раз и является воздействие на общественное мнение в Европе, так что подобное молчание совсем не на пользу проекту», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия будет достраивать газопровод «Северный поток — 2» самостоятельно.

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