Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM В Ростовской области ощущается дефицит медсестер, поваров, сварщиков и учителей. Это следует из утверждённых на Дону квот по наиболее востребованным рабочим специальностям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Всего в 2020—2021 учебном году на бюджетной основе пройдут обучение более 23,5 тыс. специалистов 59 профессий и 136 специальностей. В том числе — по 50 наиболее востребованным на рынке», — уточнили в пресс-службе.

Так, согласно документу, Ростовской области необходимо 1 тыс. 120 медсестёр и 1 тыс. 175 поваров. На третьем месте по популярности находятся профессия «сварщик» (требуется 740 специалистов). Также в регионе существует дефицит педагогов — требуется 684 учителя и 325 воспитателей.