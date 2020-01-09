Грозный, , 14:00 — REGNUM Чечне в 2020 году будет выделено из федерального бюджета свыше 448 млн рублей, на которые будут осуществлены строительные работы на двух объектах здравоохранения. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства России.

В адресном распределении денежных средств, которое утверждено правительством РФ, сказано, что из этих средств 233,749 млн рублей будут направлены на строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы имени Елизаветы Глинки в Грозном. Еще около 215 млн рублей пойдут на восстановление третьего корпуса Клинической больницы № 1 в Грозном.

Всего согласно данному распоряжению правительства РФ будет распределено более 95 млрд рублей между 46 регионами России. Они будут предоставляться на строительство 53 объектов здравоохранения в течение трех лет: в 2020 году — 35,50 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.