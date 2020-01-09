Набережные Челны, Татария, , 14:05 — REGNUM ПАО «КамАЗ» и «Мосгортранс» подписали договор на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299−40−52. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Контракт между автопредприятием и пассажироперевозчиком заключен на сумму 6,5 млрд рублей. Поставка техники будет происходить поэтапно в период с 1 июля по 30 ноября текущего года.

«По условиям контракта, КамАЗ передаст столице 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для инструктора, 24 автобуса с автоматизированной системой отслеживания пассажиропотока», — говорится в сообщении автокомпании.

Кроме того, ПАО «КамАЗ» и «Мосгортранс» предусмотрели в договоре обучение водителей и механиков особенностям обслуживания и эксплуатации поставляемых автобусов.

Напомним, в 2020 году КамАЗ планирует продать 35 709 машин. Из них на российский авторынок будут поставлены 29 тыс. автомобилей, а на зарубежный — 6709 единиц. Согласно бизнес-плану доля КамАЗа на рынке грузовых машин в РФ может достигнуть 46%.

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