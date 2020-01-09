Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Запрет на использование автомобильных шин, которым более 10 лет, начнет действовать в Грузии в 2020 году. Об этом Первому каналу грузинского телевидения 9 января рассказал руководитель Службы наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития страны Шалва Уриадмкопели.

Как сообщил представитель службы транспорта, новое правило будет введено с 1 апреля. С этого момента владельцы машин, на которых установлены шины, выпущенные более 10 лет назад, не смогут пройти техосмотр. При этом состояние покрышек не будет играть роли.

Уриадмкопели также отметил, что в тех случаях, когда у автомобилей будут обнаружены старые шины, они будут подлежать намеренной порче.

Напомним, 9 января также стало известно, что в Грузии с 1 апреля будут введены ограничения и для владельцев автомобилей с правым рулем. Им будет запрещено переделывать управление транспортным средством.

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