Севастополь, 9 января 2020, 13:50 — REGNUM Правительство РФ продаст несколько государственных заводов и предприятий Севастополя. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об утверждении прогнозного плана приватизации на 2020 — 2022 годы опубликовано на портале правительства.
В частности, в программу приватизации включены «13 судоремонтный завод Черноморского Флота», «771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота» и «102 Предприятие электрических сетей» министерства обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы также включили феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму.
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