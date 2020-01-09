Москва, , 13:46 — REGNUM Мировые рынки в эпоху геоэкономической напряженности, торговых войн и непредсказуемой политики протекционизма давно подвластны резким колебаниям, ведущие международные финансовые институты и инвестиционные компании выпускают и обновляют свои прогнозы по той или иной отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предсказания Всемирного банка о ценах на нефть.

«Понятно, что на нефтяные цены влияет большое количество факторов — от прогресса сотрудничества стран ОПЕК+, решений ФРС США по процентным ставкам до крупных политических и военных конфликтов.

Нефть марки Brent в январе 2020 года с высокой вероятностью останется в $64−71 за баррель. Да и умеренно негативный прогноз от Всемирного банка по нефти не расстроит Россию.

Стоимость бочки черного золота от $50 и выше — очень комфортная история для РФ. Сегодня порядка 20% российского ВВП приходится на ТЭК.

Для российского бюджета и всех отечественных участников рынка опаснее не падение котировок на нефть на $5−10, а потенциальное сокращение добычи нефти в рамках новых возможных договоренностей с ОПЕК. Вот как раз этот фактор станет настоящей преградой для экономического роста.

I квартал наступившего делового года станет благоприятным для рынка нефти. Сделка ОПЕК+ успешно продлена и работает. В США продолжается сокращение добычи сланцевиками, торговые войны между США и Китаем переходят в формат эффективного диалога на фоне увеличения потребления энергоресурсов в Азии.

В краткосрочный период баррель нефти марки Brent, вероятно, будет торговаться у отметки $70. Для России это очень успешное начало года», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до $59 за баррель.

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