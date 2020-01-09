Тбилиси, , 13:43 — REGNUM После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии. Об этом 9 января рассказала во время пресс-коференции министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на пресс-конференции, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Этот порт нужен Грузии, соответственно, мы начнем поиск нового партнера для того, чтобы этот проект был быстро осуществлен, и мы получили тот результат, который нужен стране», — рассказала Цкитишвили о решении, принятом на завершившимся заседании правительства.

Она также рассказала, что решение разорвать договор с «Консорциумом развития Анаклии» принято из-за того, что организация так и не смогла найти инвестора для реализации данного проекта.

Как передавало ИА REGNUM, очередной срок назначенный «Консорциуму развития Анаклии» на поиск инвестора, истек 31 декабря. Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.

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