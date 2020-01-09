Набережные Челны, Татария, , 13:42 — REGNUM У работников ПАО «КамАЗ» с 9 января 2020 года началась первая часть корпоративного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отдых сотрудников автопредприятия продлится с 9 по 22 января. Следующую часть отпуска работодатель предоставит работникам с 20 июля по 2 августа текущего года.

Разделение ежегодного отпуска на две части применяется на заводе с 2010 года. Такая организация производства способствует рациональному использованию рабочего времени и времени отдыха сотрудников предприятия.

В обычном режиме продолжает работать часть персонала, которая занята продажей продукции, проведением инвентаризации и начислением зарплаты.

Напомним, Совет директоров предприятия КамАЗ утвердил план стратегического развития на период до 2025 года, согласно которому компания намерена увеличить долю продаж своей продукции за рубежом до 19%. При этом выручка КамАЗа должна составить 340 млрд. рублей.

Читайте также: Moody's отозвало рейтинги автоконцерна «КамАЗ»