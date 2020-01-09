Москва, , 13:36 — REGNUM В Москве за 2019 год за счёт средств инвесторов построено девять новых спортивных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

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Самый крупный построенный объект спорта — это Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Это самый большой специализированный гимнастический центр в мире (около 4 тыс. мест для зрителей).

В частности, многофункциональные спортивные комплексы с бассейнами появились в Ново-Переделкино и Западном Дегунино. В Люблино сдан в эксплуатацию Центр экстремальных видов спорта с аэродинамической трубой и серфинг-тренажером.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве проектируется и возводится более 30 различных спортивных объектов и сооружений.

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