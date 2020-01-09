Сеул, , 13:40 — REGNUM Телематическая система на базе 5G, разработанная Samsung Electronics и Harman, будет установлена в автомобиль немецкой компании BMW. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

По их словам, блок управления телематики будет установлен в модель iNEXT, производство которой запланировано на следующий год.

Известно, что технологию, позволяющую водителям получать информацию о своём транспортном средстве, а также загружать различный контент и карты в режиме реального времени, южнокорейская компания представила на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Отмечается, что компания Samsung Electronics совместно с SK Telecom работают над телематической системой для сеульских автобусов и такси.