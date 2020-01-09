Симферополь, , 13:30 — REGNUM Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правительства РФ.

«Утвердить прилагаемые прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы. Минэкономразвития России обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана», — сказано в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 — 2022 годах планируется приватизировать 86 федеральных государственных унитарных предприятий, 186 акционерных обществ, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны РФ.

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